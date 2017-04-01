أطباء بلا حدود : طائرات مروحية قصفت مشفى في حماة بالكيماوي و قتلت جراح عظام

كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن هناك أدلة تفيد أن مستشفى في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة استُهدف بأسلحة كيميائية في غارة جوية على المنطقة، مما أدى لمقتل شخصين.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الجمعة إن طائرة هليكوبتر أسقطت قنبلة على مدخل مستشفى تدعمه أطباء بلا حدود في بلدة اللطامنة السبت الماضي، موضحة أن “المعلومات التي جمعها طاقم المستشفى تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية”.

وأضاف البيان أنه “فور وقوع الهجوم أبلغ مرضى وعاملون عن معاناتهم من مشكلات شديدة في التنفس، وهي أعراض تتوافق مع الهجوم بمواد كيميائية”.

وأوضحت “أطباء بلا حدود” أن الهجوم أدى إلى مقتل جراح عظام، ليبقى طبيبان فقط بهذا التخصص لخدمة نحو 120 ألف شخص. (REUTERS)

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