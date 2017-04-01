ألمانيا : القضاء يشتبه بأن طالباً سورياً أراد تنفيذ اعتداء

أفاد القضاء الألماني يوم الجمعة أنه يشتبه بان طالبا سوريا سابقا (36 عاما) أراد ارتكاب اعتداء في ألمانيا، علما بأنه طالب لجوء سبق أن حامت حوله شبهات بقيامه بالدعاية لتنظيم “داعش”.

والشخص المعني طالب دكتوراه سابق في جامعة دارمشتاد وهو قيد التوقيف الاحتياطي منذ نهاية شباط/فبراير ويشتبه بأنه نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تتضمن دعاية لـ”داعش”.

وقالت النيابة العامة في فرانكفورت (وسط) إن المحققين عثروا على حاسوبه النقال الذي ضبط خلال اعتقاله على خطط لصنع قنبلة. وتشتبه النيابة بأنه أراد التخطيط لهجوم على الأراضي الألمانية، الأمر الذي ينفيه الدفاع معتبرا انه إذا كان الشاب السوري قام في 2014 بتحميل خطط لصنع قنبلة فهذا لا يعني انه كان يعتزم ارتكاب اعتداء.

وكان الشاب تقدم بطلب لجوء لكن السلطات المحلية أمرت بترحيله بداية العام، الأمر الذي استأنفه أمام المحكمة الإدارية بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

والسلطات الألمانية مستنفرة بسبب الخطر الجهادي وخصوصا منذ الاعتداء بواسطة شاحنة والذي خلف 12 قتيلا في كانون الأول/ديسمبر في برلين وتبناه تنظيم “داعش”.

وتقدر الاستخبارات الألمانية الداخلية بنحو عشرة آلاف عدد المتطرفين في البلاد بينهم 1600 يشتبه بأنهم قد يرتكبون أعمال عنف. (AFP-DW)

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