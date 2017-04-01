أنشيلوتي : نوير سيحرس عرين بايرن في مواجهة ريال مدريد

كشف المدير الفني لفريق #بايرن_ميونخ الألماني، الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي، أن حارس المرمى الألماني الدولي #مانويل_نوير سيعود للمشاركة ضمن صفوف الفريق في مواجهة ريال مدريد الإسباني، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أقصى تقدير.

وخضع نوير (31 عاماً) لعملية جراحية بسبب إصابة في أصابع القدم، وذكر النادي أنه سيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام أوغسبورغ، اليوم السبت، و هوفنهايم الثلاثاء المقبل.

وبعدها يخوض بايرن ميونخ مواجهة مهمة بالدوري الألماني (بوندسليغا) أمام غريمه بوروسيا دورتموند 8 أبريل (نيسان) الجاري ، قبل أن يلتقي ريال مدريد في 12 و18 من الشهر نفسه في مباراتي الذهاب والإياب بربع نهائي دوري الأبطال.

وقال أنشيلوتي: “نوير سيكون جاهزاً للعودة في مواجهة دورتموند أو ريال مدريد”. ( DPA )

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