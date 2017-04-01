ابتكار روسي جديد لعلاج مرض السرطان

تمكن علماء من #معهد_نوفوسيبيرسك الروسي لعلوم الفيزياء من تطوير مسرع نترونات جديد قادر على القضاء على الأورام الخبيثة ، ويعتمد الجهاز الجديد على آلية مميزة تستخدم عنصر البورون في القضاء على الخلايا المريضة.

ففي أول خطوة من مراحل العلاج يتم حقن مواد تحتوي على عنصر البورون في دم المريض، لتتراكم جزيئاته في الخلايا المريضة، وبعد امتصاص نوى الخلايا للعنصر، يقوم مسرع النترونات بتوجيه ومضات نترونية نحو تلك الخلايا، ما يؤدي إلى تفاعلات تنتج طاقة كبيرة داخلها وتدمرها، الأمر الذي يقضي على الخلايا المريضة ويحافظ على السليمة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء عملوا على تطوير هذا الجهاز مدة عشرين عاما وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وفي الوقت الراهن توجد 4 نماذج عالمية تعمل بآلية مشابهة، لكن هذا الجهاز يعتبر الوحيد الذي تم اختباره سريريا.

ويؤكد مصممو الجهاز على أنه من المبكر الحديث عن استخدامه بشكل واسع، فالجهاز يجب أن يخضع للمزيد من التجارب السريرية الإضافية، ليتم بعدها إنشاء مركز خاص تابع للجامعة ليتم وضع الجهاز فيه لمعالجة المرضى.

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