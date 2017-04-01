البرازيل تقترب من تحطيم رقم الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

أصبحت #البرازيل تحت قيادة مدربها أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ “تيتي” قريبة من معادلة و تحطيم رقم قياسي تاريخي مسجل بأسم غريمتها #الأرجنتين من خلال تحقيق أعلى رصيد إجمالي من النقاط في تصفيات #كأس_العالم عن منطقة أمريكا الجنوبية .

وبحسب تقرير لصحيفة “آس” الإسبانية فان “راقصي التانغو” سجلوا أعلى رصيد من النقاط في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية خلال مونديال 2002 بكوريا واليابان تحت إشراف المدرب مارسيلو بيلسا ، وذلك بعدما انهوا مشوار التصفيات الماراثوني برصيد 43 نقطة من أصل 54 نقطة ممكنة ، بعدما فازوا بـ 13 مباراة و تعادلوا في 4 مباريات و خسروا في مباراة واحدة فقط ، وكانت أمام غريمهم البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

و خلال التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، نجح “السيليساو” في حصد 33 نقطة في 14 جولة ، وذلك بعد فوزهم بـ 10 مباريات و تعادل في 4 و خسر في مباراة واحدة .

و منذ تولي المدرب “تيتي” الإشراف على الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي ، نجح الأخير في تحقيق العلامة الكاملة في هذه التصفيات بالفوز في 8 مباريات خلال 8 جولات ، حيث لا تزال هناك 4 جولات أي 12 نقطة ، وبالنظر إلى النتائج التي حققها المنتخب البرازيلي الذي ضمن تأهله للنهائيات ، فان “راقصي السامبا” بإمكانهم أن يحصدون الـ 12 نقطة المتبقية في التصفيات ، ليصل رصيدهم النهائي إلى 45 نقطة يسجلون بها رقما قياسيا جديداً في تاريخ التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

هذا وتخوض البرازيل خلال الجولات الأربع المتبقية مواجهات متباينة حيث تستقبل الإكوادور ثم تستضيفها كولومبيا ثم بوليفيا ، قبل ان تنهي المشوار باستقبال تشيلي في أقوى مواجهة لها ، على اعتبار أن بطل كوبا أمريكا هو المنتخب الوحيد الذي تجرأ وفاز على “السيليساو” في الجولة الأولى من هذه التصفيات بنتيجة هدفين دون رد في عهد المدرب الأسبق كارلوس دونغا.

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