الذهب يحقق أفضل أداء فصلي في عام وسط ضبابية سياسية

سجل الذهب بنهاية يوم الجمعة مكاسب بلغت نحو 8.4 بالمئة في أفضل أداء فصلي في عام وسط ضبابية تكتنف خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضرائب والاستثمار وسلسلة انتخابات في أوروبا بما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وتعافى الذهب من الخسائر التي سجلها في وقت سابق مع استقرار الدولار بعد تصريحات تصب في صالح إبقاء السياسة النقدية دون تغيير من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات غير مشجعة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 1948 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1247.4 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1247.30 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة انخفض الذهب بأكبر وتيرة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية تغيرا يذكر عن مستويات مساء الخميس بيد أنه اتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف فبراير شباط بدعم من المكاسب التي حققها في بداية الأسبوع..

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات مما يحد من الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 18.21 دولار للأوقية لتصل مكاسبها الفصلية إلى 14.2 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.6 في المئة إلى 948.60 دولار للأوقية وزاد نحو خمسة بالمئة خلال هذا الربع.

وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 795.5 دولار للأوقية وحقق مكاسب بلغت 17.3 بالمئة في الربع الأول من هذا العام. (REUTERS)

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