السعودية : خادمة تستنجد بالسفارة الهندية لحمايتها من ابن كفيلها

اتهمت خادمة هندية كفيلها وابنه في السعودية بإجبارها على ممارسة الجنس بالقوة ، وطالبت الخادمة من السفارة الهندية التدخل لإنقاذها.

وأشارت الخادمة إلى أن ابن كفيلها يبلغ من العمر 25 عامًا ويمارس الرزيلة معها بالقوة حتى أنه يأخذها أمام والدته عدة مرات دون تدخل منها بحسب ما ذكرت صحيفة المرصد ، وأكدت أنها جاءت للسعودية للعمل في صالون تجميل و كان من المقرر أن يوفر لها صاحب مؤسسة التوظيف في “حيدر أباد” هذه الوظيفة ، لكنها أجبرت فيما بعد على العمل كخادمة.

الجدير بالذكر أن الخادمة هربت من منزل كفيلها بعد عدة محاولات، وتختبئ الآن في مكان مجهول ، حيث تسعى للعودة إلى بلدها .

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