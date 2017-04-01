السلطات الأمريكية توقف شاباً لمحاولته الانضمام لـ ” داعش “

أوقفت السلطات الأمريكية شاباً في مطار “تشارلستون” الدولي بولاية كارولاينا الجنوبية، لمحاولته مغادرة البلاد والانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أصدرته، الجمعة، إن توقيف الشاب الأمريكي “زكريا عابدين” البالغ 18 عامًا، تم مساء الخميس، أثناء محاولته مغادرة البلاد للانضمام لـ”داعش”.

ولفت البيان إلى أن “عابدين، حاول الوصول لهدفه عن طريق عملاء في قوى مكافحة الإرهاب المشتركة، ضمن مكتب التحقيقات الفيدرالية”.

ولفت إلى أن المحكمة الفيدرالية أمرت باعتقال عابدين بتهمة “محاولته تأمين دعم مادي لداعش”. (ANADOLU)

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