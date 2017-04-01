” الشائعات ” تحرم صحف السويد و النرويج من ” كذبة نيسان “

أعلنت صحف في #السويد و #النرويج أنها ستمتنع عن نشر الإعلانات والأخبار التي تنطوي على كذبة أول نيسان/أبريل اعتبارا من هذا العام، تجنبا لانتشار معلومات مغلوطة.

وقال ماغنوس كارلسون رئيس تحرير صحيفة “سمولاندشبوتن” السويدية في مقال افتتاحي: “نظرا للسهولة التي تنتشر فيها المعلومات المغلوطة، لا أرغب في أن أرى اسم الصحيفة مرتبطا بقصة غير صحيحة قد تصبح واسعة الانتشار”.

وأضاف أن مهمة صحيفته “نشر الأخبار الصحيحة، بما في ذلك في الأول من أبريل”.

ونقلت وكالة “تي. تي” أن عددا من الصحف السويدية الأخرى اتخذت القرار نفسه.

وقال إينفار ناشلند رئيس تحرير صحيفة “فاستربوتنز كوريرن” للوكالة: “نظرا إلى النقاشات الجارية حول مصداقية الإعلام، والمعلومات المغلوطة، شعرنا أننا لا نريد أن نفعل ذلك هذه السنة”.

وكذلك في النرويج، قررت كبرى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الكف عن تقليد نشر أخبار غير صحيحة في الأول من أبريل من باب الدعابة.

وقال يولف هيرتنز رئيس تحرير صحيفة “برغنز تيدندي” إنه “في ظل المناخ الذي نعيشه، مع انتشار الأخبار المغلوطة، سيكون من الخطأ أن ننشر أخبارا غير صحيحة بداعي أننا في الأول من نيسان/أبريل”.

وأضافت زميلته كريستين مونشتاد “أعتقد أنه علينا الحذر مع فكرة تضليل الناس.. ما يكتب في صحيفتنا ينبغي أن يكون صحيحا”. ( AFP )

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