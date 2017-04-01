العبادي : مقاتلو الحشد الشعبي استجابوا لفتوى المرجعية و لم يقاتلوا من أجل منصب سياسي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، إن الحشد الشعبي يضم جميع العراقيين، مهدداً بقطع يد كل من يريد النيل منه.

وأضاف “العبادي”، خلال كلمة له في احتفالية تأبين يوم الشهيد العراقي، أن مقاتلي الحشد الشعبي استجابوا لفتوى المرجعية ولم يقاتلوا من أجل منصب سياسي، وذلك وفقاً لوكالة العراق الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإرهابيين الإجانب في صفوف تنيظم “داعش” الإرهابي، متهماً التنظيم الإرهابي بإجماع المدنيين في بيوت مفخخة بالموصل”. (SPUTNIK)

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