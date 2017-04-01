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العريضي : لا يمكن لأي بلد حر أن يكون قائده ارتكب جرائم حرب

‏3 ساعات مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد

قال يحيى العريضي، مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، إن “الأسد غير مقبول مطلقاً كرئيس بالمرة”.

وقال العريضي، في بيان: “لا يمكن لأي بلد حر أن يكون قائده ارتكب جرائم حرب”.

وجاء تعليق العريضي رداً على تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي قالت إن الأولوية في واشنطن “لم تعد الانتظار والتركيز على إخراج الأسد”.

وصرحت هيلي للصحافيين الخميس بأن واشنطن ستركز على العمل مع قوى مثل تركيا وروسيا، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري. (DPA)

عكس السير

تعليق واحد

  1. كلامك صحيح
    أبريل 1, 2017 , 3:27 م في 3:27 م

    فهو مجرم حرب ومجرم ضد الانسانية ولذلك فان التفاوض معه مضيعة للوقت والحل الوحيد هو وضع هذا المجرم في قفص الاتهام هو وكل اركان نظامه بل ان الحاجب في هذا النظام مجرم وقاتل

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