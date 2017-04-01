بالفيديو .. 400 شخص على هيئة ” أينشتاين ” يجوبون شوارع كندا

نزل مئات الأشخاص المتنكرين بهيئة العالم المشهور #ألبرت_أينشتاين إلى الشوارع في #كندا بإحدى الساحات بمدينة #تورنتو، بهدف تحقيق رقم قياسي جديد ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مجموعة ترتدي زي العالم المشهور.

وقد تعالت الهتافات بين المشاركين، وقاموا بقذف شعرهم المستعار في الهواء بعدما علموا بأنهم حطموا الرقم القياسي السابق الذي شارك فيه 99 شخصاً فقط ، وبحسب شبكة “يو بي آي” تأتي هذه الفعالية كبداية لمسابقة أينشتاين لعام 2017 والتي تهدف إلى الحصول على أفكار إبداعية جديدة لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش.

وشارك في المسيرة العديد من الشبان الذين يتمتعون بحب الاختراع، مثل التلميذين جوناثان شيرمان (13 عاماً) و دانيال سولومون (14 عاماً) اللذين نجحا أخيراً في تصميم نظام أمان متطور مضاد للسرقات بعدما تعرض منزل جوناثان للسرقة.

من الجدير بالذكر أن الفائز في مسابقة أينشتاين للإختراعات سيحصل على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي لاستخدامها في تطوير أفكاره وإتمام اختراعه.

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