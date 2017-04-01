بلغاريا توافق على قبول 50 لاجئ من تركيا ضمن اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي !

صادقت الحكومة البلغارية على استقبال 50 لاجئاً من تركيا في إطار اتفاقية إعادة القبول الموقعة بين أنقرة، وبروكسل.

ونشر موقع الحكومة البلغارية، على شبكة الإنترنت وثيقة الموافقة، يوم الجمعة، بقبول 50 لاجئاً، وذلك عقب زيارة وفد مكون من موظفي وكالة الأمن القومي للدولة، ووزارة الداخلية، ووكالة الدولة لشؤون اللاجئين إلى تركيا.

وأشارت الوثيقة إلى أن الوفد سيجمعون معلومات عن اللاجئين الذين سيتم اختيارهم من تركيا، عبر تدقيق وثائقهم الثبوتية، وبصمة الإبهام، وغيرها من المعلومات الأخرى.

وأضاف البيان أنه سيتم إرسال ملفات اللاجئين الذين لا يشكلون خطراً على أمن البلاد، إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكانت بلغاريا وافقت في وقت سابق على استقبال ألف و400 لاجئ من الذين هم بحاجة إلى الحماية من مختلف البلدان الأوروبية، و100 لاجئ من تركيا.

وفي سياق متصل أفادت مصادر بممثلية المفوضية الأوروبية في بلغاريا، أن الأخيرة استقبلت لغاية اليوم 29 لاجئاً من اليونان.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة،

وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة. (ANADOLU)

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