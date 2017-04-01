بويول : التغييرات التحكيمية في كرة القدم لن تفقد اللعبة جوهرها

أكد لاعب كرة القدم الإسباني المعتزل #كارليس_بويول، أن التغييرات التحكيمية التي شهدتها كرة القدم أخيراً لن تفقد اللعبة جوهرها وجذورها ستظل كما هي.

وقال بويول (38 عاماً) عقب مشاركته في ندوة عن كرة القدم في العاصمة الكولومبية بوغوتا: “أعتقد أن كرة القدم تتطور وهذا جيد لأنه في النهاية ستكون النتائج أكثر عدلاً كما أن هذا سيساعد الحكام في عملهم المعقد للغاية”.

وعن أكثر لاعب كولومبي أثار إعجابه خلال مسيرته أبرز بويول فالكاو جارسيا لاعب موناكو الحالي وأكد “أكثر لاعب كولومبي ترك بصمة لدي وعانيت كثيراً أمامه كان فالكاو”، مبرزاً أيضا موهبة جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد وخوان غييرمو كوادرادو لاعب يوفنتوس.

وتأتي زيارة بويول، الذي اعتزل الكرة في مايو (أيار) 2014، لبوغوتا ضمن جولة “سيتي تور” لكأس بطولة دوري أبطال أوروبا التي شملت جامايكا وبنما ومصر والهند وفيتنام.

وأكد قائد برشلونة السابق أن استخدام تكنولوجيا “التحكيم بالفيديو” للبت في الأهداف المشكوك في صحتها و”البطاقة الخضراء” التي تُعطى كمكافأةٍ للاعب الذي يظهر روحاً رياضية في الملعب، يمثل تغييراً مهماً، ولكنه “لن يجعل جذور الرياضة تختفي”.

وتابع: “التغييرات التي تشهدها كرة القدم حالياً جيدة، حيث أنه في النهاية ستجعل النتائج أكثر عدلاً دون أن تغير جوهرها، لأن طريقة اللعب لن تتغير”.

واعترف بويول الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة 3 مرات (2006 و2009 و2011) أن كرة القدم لم تتغير في الملاعب فقط وإنما أيضاً فيما يخص استقرار اللاعبين “فلم يعد أحد يبقى في نفس النادي مثل الماضي”. ( EFE )

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