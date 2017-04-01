تركيا : رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المحتجز ينهي إضرابه عن الطعام

أعلن مسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والموالي للأكراد في تركيا مساء يوم الجمعة، ان رئيس الحزب المحتجز حالياً داخل سجن شديد الحراسة، انهى إضراباً عن الطعام.

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، إن رئيسه صلاح الدين دميرطاش، المحتجز في سجن في مدينة إدرنه بغرب تركيا، رفض تناول أي طعام.

وكان البرلماني المنتمي للحزب عبدالله زيدان المحتجز بنفس السجن قد انضم إليه ايضاً في الاضراب عن الطعام.

ووفقاً لبيان صدر عن مسؤولين في الحزب فقد أنهى الاثنان اضرابها في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وجاء إضراب دميرطاش تضامناً مع أكثر من مئة من المحتجزين لأسباب سياسة في تركيا، يحتجون على أوضاع الاحتجاز خلال حالة الطوارئ في البلاد.

وقال دميرطاش عبر مسؤولي الحزب إنه بدأ مع زيدان إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الممارسات “غير القانونية” و “غير الإنسانية” التي يتعرض لها المحتجزون بينها “التعذيب المفرط” والحبس الانفرادي والتفتيش المفاجئ للزنزانات ومصادرة الأغراض الشخصية.

واتفق الاثنان على انهاء الاضراب عقب مفاوضات لفتح حوار مع مسؤولي السجن في جو متبادل من النوايا الحسنة.

يذكر أن دميرطاش من بين مجموعة من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذين احتجزوا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بناء على اتهامات بصلتهم بالإرهاب. ويحتجز حالياً هو و12 آخرين من الحزب الموالي للأكراد في انتظار المحاكمة. (DPA)

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