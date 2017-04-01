تمثال رونالدو في ” مطاره الجديد ” يثير سخرية رواد مواقع التواصل

أثار التمثال الجديد للاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأى العديد منهم أنّ المَعْلَم الجديد لا يشبه تماماً وجه نجم نادي #ريال_مدريد الإسباني.

وكان كريستيانو رونالدو قد تم تكريمه ، الأربعاء الماضي، في جزيرة ماديرا البرتغالية، حيث تم إطلاق اسمه على مطار المدينة التي ولد ونشأ فيها، كما قام أحد الفنانين بنحت تمثالاً خاصاً لوجه اللاعب وذلك كاعتراف لما قدمه نجم الكرة العالمية لسكان الجزيرة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي.

لكن يبدو أنّ هذا النحات قد أنجز عمله الفني بنوعٍ من التسرع أو بدون اتقان تام، بحيث لاحظ عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنّ وجه التمثال لا يشبه الوجه الحقيقي للاعب، وعبروا عن ذلك بسخرية كبيرة ، إذ علّق أحدهم بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “في مطار ماديرا، كريستيانو رونالدو يحظى بتمثال جديد.هناك مشكلة: لا شك أن مشجعاً لبرشلونة من قام بصناعته”.

وكتب آخر” أعتقد أن ابن ميسي هو من نحث هذا التمثال”.

عكس السير