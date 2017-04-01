دراسة تحذر : الهاتف المحمول يسبب الوفاة

أظهرت دراسة أن الوفيات بين المشاة على الطرق في #الولايات_المتحدة ارتفعت بوتيرة حادة في 2016 للعام الثاني على التوالي، في اتجاه قال خبراء إنه يعكس الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وقال مسؤولون برابطة السلامة على الطرق إن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 11 في المئة في الوفيات بين المشاة مقارنة بعام 2015، وهي أكبر زيادة خلال الأربعين عاما المحتفظ بسجلاتها.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن هذا يأتي عقب زيادة بنسبة 9.5 في المئة في 2015 وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ووصف ريتشارد رتينغ معد الدراسة النتائج بأنها “مفزعة تماما”، مضيفا: “من الواضح أن شيئا ما يحدث. هذه ليست الزيادة الوحيدة”.

وقال إنه يرى أن الزيادة مرتبطة بشكل كبير باستخدام الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أنه من الصعب استبعاد أسباب أخرى.

ومن العوامل الأخرى المؤثرة في الوفيات بين المشاة النمو السكاني والمسافة، التي يقطعها المشاة والسائقون سنويا في الولايات المتحدة.

وذكر رتينغ أن استخدام البيانات عبر الهواتف المحمولة ارتفع بقوة إذ شهد عاما 2014 و2015 تضاعفا في كم البيانات المستخدمة في الولايات المتحدة، بينما قفز عدد الرسائل متعددة الوسائط المرسلة بنسبة 45 في المئة.

وقال شارلي كلاور، الباحث بمعهد تكنولوجيا النقل بولاية فرجينيا، إن استبدال الهواتف ذات الأزرار بالهواتف الذكية زاد أيضا من المخاطر.

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