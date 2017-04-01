دوريات لحزب الله لـ ” مكافحة المخدرات ” في الضاحية الجنوبية

نفذت عناصر عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني، دوريات محلية ومداهمات في ضاحية بيروت الجنوبية، معقله الرئيسي، وذلك بدعوى مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات.

وبحسب شهود عيان، فإن عناصر ملثمة انتشروا بوقت متأخر من مساء الجمعة، في شوراع ومنطقة برج البراجنة، في ضاحية بيروت الجنوبية، حاملين عصياً وعلى أكتافهم شعار حزب الله.

وانتشرت صور العناصر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام اللبنانية المحلية.

وتابع الشهود أن “هذه الفرقة العسكرية المسماة فرع الأمن الاجتماعي في حزب الله، قامت بعمليات دهم لتجار ومتعاطي المخدرات في المنطقة بسبب انتشارهم في الآونة الأخيرة، فضلاً عن حفظ الأمن بسبب كثرة الاشكالات”.

ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في المنطقة، عدا الإجراءات الأمنية التي يتخذها حزب الله في المناسبات الدينية والحزبية التي يطل خلالها أمينه العام حسن نصر الله.

وعادة ما تقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية بهذه المهمات، إلا أن أي تصريح رسمي حول خطوة حزب الله لم تصدر حتى مساء الجمعة. (ANADOLU)

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