راؤول غونزاليس يعود مجدداً إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير إخبارية أن نجم #ريال_مدريد والمنتخب الإسباني السابق #راؤول_غونزاليس سيعود للنادي “الملكي”، حيث سيتولى منصباً إدارياً.

وذكر برنامج الترانسيستور على إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن راؤول سيعود للعمل في النادي في يونيو (حزيران) المقبل، وسيتولى منصباً مقرباً من الرئيس فلورنتينو بيريز.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن وجود عقد بين الريال وراؤول، فإن الأخير كان قد أبلغ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، نيته في ترك منصبه كسفير للدوري الإسباني في الولايات المتحدة، ما قد يعد دليلاً على عودته للنادي “الملكي”.

وبعدما صرح قبل أيام أنه لا يمانع العمل في برشلونة، أجرى راؤول مداخلة خلال البرنامج الإذاعي تجنب خلالها تأكيد نبأ تولي منصب إداري في ريال مدريد وقال: “قلت من قبل إن النادي الذي سألعب فيه بإسبانيا هو ريال مدريد، وإذا عدت للعمل في إسبانيا فسيكون في ريال مدريد، أنا مدريدي وأتمنى في المستقبل القريب أن أتمكن من العمل في ريال مدريد”.

يذكر أن راؤول (39 عاماً) رحل عن الريال في 2010، لينتقل إلى شالكه الألماني ثم السد القطري وأخيراً نيويورك كوزموس الأمريكي، قبل أن يعلن اعتزاله في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.

ويعد راؤول اللاعب الأكثر خوضاً لمباريات بقميص ريال مدريد ويعتبر ثاني هداف تاريخي للنادي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو. ( EFE )

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