زعيم المعارضة الإسرائيلية : الحكومة على وشك الانهيار

توقع زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ انهيار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” في ندوة ثقافية، السبت، في بئر السبع (جنوب)، إن “الإئتلاف الحكومي يعاني من تصدعات خطيرة”، حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية (رسمية).

وأضاف هرتسوغ إن “نتنياهو فقد القدرة على الحفاظ على الائتلاف وأي شخص مطلع على السياسة الإسرائيلية يعرف إنه (الائتلاف) في طريقه للانهيار”.

ويرأس زعيم “الليكود” نتنياهو الائتلاف الذي يضم الأحزاب اليمينية “البيت اليهودي” برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت، و”إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، و”كلنا” برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، و”شاس″ برئاسة وزير الداخلية ارييه درعي، و”يهودوت هتوراه” برئاسة وزير الصحة يعقوب ليتسمان.

ويرى هرتسوغ فرصة لحزبه “المعسكر الصهيوني”، و”كلنا” لتشكيل ائتلاف بديل.

ويتطلب تشكيل ائتلاف حكومي بديل استقالة الحكومة الحالية وطلب الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين من رئيس حزب بديل تشكيل الحكومة، والذي يتعين عليه الحصول على تأييد 61 عضواً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وفي إشارة إلى استعداده للتنازل لأحزاب يمينية قال هرتتسوغ، “مستعد لتقديم تنازلات كثيرة تضمن تنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة”.

ومؤخراً برزت خلافات بين نتنياهو ووزير المالية كحلون حول سلطة البث الإسرائيلية المسؤولة عن وسائل الإعلام الممولة من الحكومة.

وتمت تسوية هذه الخلافات بين الرجلين بعد أن لوح نتنياهو بانتخابات مبكرة وهو ما رفضته الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي.

ولكن نتنياهو ما زال يواجه خطر الإدانة بالفساد إثر التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية معه منذ عدة أشهر بشبهة الانتفاع من رجال أعمال.

وحتى الآن لم تقرر الشرطة ما إذا كانت ستوصي المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

ويسود الاعتقاد بأنه يتعين على نتنياهو الاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده. (ANADOLU)

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