” سامسونغ ” تكشف عن حامل يحول ” غالاكسي إس 8 ” إلى كمبيوتر

أعلنت شركة #سامسونغ عن حامل جديد أطلقت عليه “ديكس” يحول هاتفيها الجديدين “غالاكسي إس 8″ و”إس 8 بلس” إلى أجهزة سطح مكتب، لتجربة مكتبية مثالية.

ويوفر الحامل “ديكس” للمستخدمين ميزة نقل العمل على الهاتف بشاشة عرض صغيرة نسبياً إلى شاشة جهاز كمبيوتر كبيرة، حيث تتيح لهم الوصول إلى التطبيقات وتصفح مواقع الويب، والرد على رسائل الهاتف، عبر شاشة كبيرة ولوحة مفاتيح وفأرة.

وعن كيفية نقل التجربة من الهاتف إلى سطح المكتب قالت سامسونغ بحسب ما نقلت شبكة ” 24 “الإماراتية ، إن المستخدم عليه وضع الهاتف سواء “إس 8” أو “إس 8 بلس” داخل الحامل وإدراجهما بمنفذ “يو إس بي” المدمج داخل الحامل، واقترانه بلوحة مفاتيح وفأرة عن طريق تقنية البلوتوث وواي فاي.

وتمكنت شركة سامسونغ من إعادة تصميم واجهة أندرويد بالكامل، لتعمل بالصورة المثالية على أجهزة سطح المكتب، لتنقل تجربة الهاتف إلى اللاب توب.

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