سنغافورة : خادمة تقوم بحركات ” مريبة ” أمام كاميرات المراقبة ( فيديو )

فوجىء رجل في #سنغافورة عندما راجع مشاهد كاميرات المراقبة في منزله، ليجد الخادمة تتصرف على نحو غريب في غياب أفراد الأسرة، وكأن روحاً شيطانية استحوذت عليها.

وفي الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، تظهر الخادمة مرتدية ثوباً أبيض اللون وقد تدلى شعرها على وجهها، وهي تشير بيدها إلى أشياء غير موجودة في الصورة.

وظهرت الخادمة في مشاهد أخرى وهي تجلس وتزحف على الأرض، مما أثار الرعب بين من شاهدوا الفيديو، على الرغم من أن البعض شكك بمحتواه، وقالوا إن الخادمة كانت تفعل ذلك لتتمكن من ترك العمل، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

ويقول صاحب المنزل السيد نرورل بيكر وفق ما اوردت صحيفة الأنباء “سيطرت روح شيطانية على الخادمة بعد خروجها من الحمّام، ولحسن الحظ لم تكن زوجتي والأطفال في المنزل لدى حدوث ذلك”.

وأثارت هذه المشاهد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي صدقها البعض ممن يؤمنون بالظواهر الخارقة، قال آخرون إن الخادمة حاولت التأثير على أصحاب المنزل، لتتمكن من ترك العمل والعودة إلى منزلها.

واستشهد المشككون في الفيديو بأن الخادمة كانت تقف بشكل مواجه للكاميرا، وكأنها تعمدت ذلك، وفي نفس الوقت قالوا إن معرفة أن الخادمة تقوم بمثل هذه الأفعال يثير القلق على سلامة الأسرة، حتى لو كان الأمر مجرد تمثيل.

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