سيناتوران أمريكان : بقاء بشار الأسد في السلطة يعني أننا مشتركون معه و مع بوتين في قتل السوريين

أثارت تصريحات الإدارة الأمريكية حوال بشار الأسد، إستياء لدى كل من العضوين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام، وجون ماكين.

وحذر ماكين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، من “أن بقاء الأسد في موقعه يعني أننا مشتركين معه و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مجازرهما التي أدت إلى سقوط أكثر من 400 ألف قتيل سوري وتسببت في 6 ملايين لاجئ”.

ولفت إلى أن “هذا يعني أننا سنعزز (تنظيم) داعش (الإرهابي) والقاعدة، وإرهابيين آخرين كبديل أوحد للدكتاتور الذي حاربه الشعب السوري على مدى 6 أعوام (في إشارة إلى الأسد)”.

وفي بيان آخر، أعرب غراهام عن مخاوفه “من أن يكون موقف الإدارة الأمريكية الحالية أكبر خطأ منذ أن فشل الرئيس (السابق باراك) أوباما في التصرف، عقب وضع الخط الأحمر ضد استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية”.

وأضاف “أن تتصور الأسد قائداً للشعب السوري، هو أن تتجاهل المجازر التي ارتكبت من قبل نظامه ضد الشعب السوري بالجملة”.

وشدد أن “تركه (الأسد) في السلطة سيكون مكافأة عظيمة لروسيا وإيران”. (ANADOLU)

عكس السير