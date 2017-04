صور صادمة .. ما أسباب ظهور النجم الأمريكي براد بيت بوجه شاحب ؟

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صوراً صادمة للنجم الأمريكي المحبوب #براد_بيت ، أظهرته وقد خسر الكثير من وزنه وبدا وجهه شاحباً وكأنما مر عليه عقد من الزمن منذ أن أعلن عن الانفصال الهوليوودي الشهير بينه وبين النجمة #أنجلينا_جولي.

وذكرت الصحيفة أنه منذ انفصاله عن أنجلينا جولي (41 عاماً)، تعمد براد بيت (53 عاماً) الابتعاد عن الناس والبقاء داخل ستوديو فني في لوس أنجلوس، حيث يعمل على نحت تمثال بمساعدة صديقه الفنان البريطاني توماس هوسيغو.

براد بيت، الذي كانت وسائل الإعلام تلقبه بـ “أكثر الرجال جاذبية” في العالم، بدا وكأنه كالشبح، وكأنما مر عليه دهر كامل وفق ما اوردت قناة العربية ، وكانت صحيفة “ديلي ميل” ذكرت بداية هذا الشهر أن براد بيت يمضي أكثر من 15 ساعة يومياً وهو يعمل داخل الاستوديو، بينما يستمع إلى أغان ذات طابع حزين.

وبالرغم من ظهوره أثناء حفل الـ “غولدن غلوب” في 8 يناير، إلا أنه انسحب قبل إعلان الجوائز. كما أنه لم يحضر حفل الـ”أوسكار”، بالرغم من كونه مشاركاً في إنتاج الفيلم الفائز بلقب “أفضل فيلم” وهو “ضوء القمر” Moonlight.

وفي المقابل، أنجلينا جولي عادت مؤخراً إلى لوس أنجلوس بعد رحلة إلى أوروبا، حيث اصطحبت أولادها الستة. وكانت لها تصريحات في لندن عن جرائم الاغتصاب و العنف الجنسي أثناء الحروب.

كما اصطحبت جولي، الفائزة بجائزة أوسكار، أولادها في رحلة إلى كمبوديا، حيث حضرت العرض الأول لفيلمها الجديد “أولا قتلوا أبي” First They Killed My Father، الذي يتناول نظام الحكم القمعي في كمبوديا.

أما براد بيت، فيبدو أنه يفضل التركيز في النحت هذه الأيام، بعد أن انتهى من فيلمه “آلة الحرب” War Machine ، أما عن إجراءات الطلاق بين النجمين، فهي مازالت قيد التنفيذ.

