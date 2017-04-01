” غالبيتهم ليسوا إرهابيين ” .. المخابرات الألمانية : إرتفاع عدد السلفيين في ألمانيا بشكل كبير

ارتفع عدد السلفيين المدرجين في قوائم “هيئة حماية الدستور” (المخابرات الداخلية الألمانية).

فقد نقلت صحيفة “راينشه بوست”، عن مصادر بالهيئة أن العدد ارتفع إلى عشرة آلاف، في حين كان عددهم لدى بدء عملية العد في عام 2011 حوالي 3800، وفي عام 2015 كان يقارب الـ 8350.

وحسب مصادر “هيئة حماية الدستور” فإن غالبية السلفيين ليسوا إرهابيين، بل هناك أقلية داخل السلفية تسعى لتحقيق غاياتها بالعنف، ولكن وفي نفس الوقت فإن أغلب من تم ضبطها من الشبكات الإرهابية والأفراد الإرهابيين هم من السلفيين أو تعود جذورهم إليها.

وكان رئيس هيئة حماية الدستور قد قال مؤخرا، في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن المشهد السلفي في البلاد شهد تغيراً جذرياً خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هانس-غيورغ ماسن بالقول: “ما يبعث على القلق هو أن هذا المشهد لا يتوسع فحسب، بل بات يتشعب، كما أن الزعامة لم تعد تنحصر بمجموعة قليلة من الأشخاص، وإنما يوجد العديد من الأشخاص الذين يهيمنون على هذا المشهد، ولا بد لنا من مراقبتهم”. (AFP-KNA-DW)

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