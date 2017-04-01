فنان فرنسي يرقد على 10 بيضات للدجاج كي تفقس !

بعد أن أمضى أسبوعين داخل نحت مجوّف على شكل دبّ وأسبوعاً داخل صخرة، بدأ الفنان الفرنسي أبراهام بوانشيفال، أحدث مغامراته، وهي الرقاد على بيض الدجاج.

وكان بوانشيفال قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق بأنه يأمل في اكتشاف مفاهيم الزمن المختلفة بالنسبة لمختلف الأنواع والكائنات خلال عروضه.

وفي أحدث تجاربه ضمن سلسلة العروض الفنية التي تقدم في متحف الفن المعاصر يحاكي بوانشيفال دجاجة بالرقاد على عشر بيضات وُضعت في إناء زجاجي مثبت تحت مقعد يجلس عليه باستخدام حرارة جسده حتى تتم عملية الفقس وهي محاولة يُقدر أن تستغرق ما بين 21 و26 يوماً.

وقال الفنان الفرنسي الشهر الماضي: “سأصبح، بشكل عام، دجاجة”.

بينما قالت أديلايد بلانك، المشرفة على المعرض: “في النهاية فإن الأمر دائماً يدور حول الزمن بالنسبة لتجاربه في العيش في زمن آخر كي يعيش بصورة مختلفة على الأرض. لكنني هنا أود أن أقول إنه بهذا العرض الخاص فإن الأمر، بالنسبة له وبالنسبة للزوار في النهاية يتعلق بتبني وجهات نظر جديدة في عالم الأحياء”.

وسيبقي بوانشيفال على حرارة جسده مرتفعة من خلال التدثر ببطانية سميكة عازلة من تصميم الفنان الكوري سيجلوي لي. وسيتناول الفنان أطعمة مثل الزنجبيل تساعد على رفع درجة حرارة جسده.

وسيكون الفنان قادراً على الوقوف ومغادرة مكانه فوق البيض لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة في اليوم لاستلام الوجبات التي ستقدم له. لكنه سيستخدم صندوقاً يوجد تحته لقضاء حاجته ولن يضطر في هذه الحالة للوقوف لاستخدامه.

وستكون هذه أول مرة يوجّه فيها بوانشيفال استكشافاته إلى عالم الأحياء.

وفي الشهر الماضي، قضى بوانشيفال أسبوعاً في فتحة على مقاس جسده داخل صخرة في نفس متحف الفن المعاصر بباريس، حيث كان يتغذى على فاكهة مطهوة وحساء وأطعمة مهروسة.

وقبل ذلك، أمضى بوانشيفال أسبوعين داخل نحت مجوّف لدبّ في متحف باريس للصيد والطبيعة في أبريل/نيسان عام 2014 تناول خلالهما الديدان والخنافس ليحاكي النظام الغذائي للدببة. ( reuters )

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