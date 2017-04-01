” فيس بوك ” يتيح ميزة البث المباشر بزاوية 360 درجة لجميع المستخدمين

أتاح موقع #فيس_بوك أخيراً ميزة البث المباشر بزاوية 360 درجة لكافة مستخدمي شبكته الاجتماعية حول العالم، وذلك بعد تجربتها نهاية العام الفائت المتكللة بالنجاح.

ويستطيع أي مستخدم الآن يملك كاميرا قادرة على التصوير بزاوية 360 درجة البث مباشرة على فيس بوك.

وكان فيس بوك أعلن في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن ميزة جديدة تدمج بين خدمتي البث المباشر والفيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة، وذلك في إطار تركيزها على تعزيز قدراتها في مجال الفيديو ، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبدأ اختبار ميزة “لايف 360” مع قناة ناشيونال جيوغرافيك، وذلك من خلال البث من منشأة محطة بحوث صحراء المريخ في ولاية يوتا الأمريكية.

وأوضح فيس بوك أن الميزة الجديدة تدعم عدداً من الكاميرات القادرة على التصوير بزاوية 360 درجة، بما في ذلك إصدار 2017 من كاميرا “جير 360” من سامسونغ، و Giroptic IO، و Insta360، و ALLie Camera، و Z CAM S1، و Nokia OZO.

عكس السير