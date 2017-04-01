قطيع ” فيلة ” يدهس شخصاً حتى الموت في جنوب أفريقيا

هاجم قطيع #فيلة مجموعة من موظفي متنزه بري في #جنوب_إفريقيا ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين وإصابة ثان بجراح بالغة.

وقالت هيئة المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا إن الحادث وقع بعد ظهر الخميس الماضي، عندما دهس القطيع شخصا حتى الموت قرب مخيم في متنزه كروغر الوطني، أكبر متنزهات جنوب إفريقيا.

وأضافت هيئة المتنزهات أنه تم استدعاء الشرطة والمسعفين للموقع، وأن تحقيقا يجري في الواقعة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتتعرض الفيلة في قارة أفريقيا لعمليات صيد جائر مكثفة للحصول على أنيابها، لكن أحيانا ما تهاجم الحيوانات الضخمة قرويين يحاولون حماية محاصيلهم الزراعية.

وشهد متنزه كروغر وقائع محدودة هاجمت فيها الفيلة سيارات اقتربت منها كثيرا، سحق في إحداها فيل إحدى السيارات وتسبب في وقوع إصابات.

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