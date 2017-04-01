قيادية في وحدات الحماية الكردية : تنظيم ” داعش ” يهدد بتدمير سد الفرات .. و عملية الرقة ستستغرق شهوراً

قالت قيادية كردية إن عملية السيطرة على الرقة ستستغرق شهوراً.

وتحدثت روجدا فلات لرويترز قرب سد الطبقة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الرقة وهو من الأهداف الرئيسية لحملة “غضب الفرات” التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية).

وفلات عضو في وحدات حماية الشعب وهي واحدة من نحو ألف امرأة تشاركن في الحملة.

وذكرت أن عمليات قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على السد تعقدت بسبب الألغام التي زرعها تنظيم الدولة الإسلامية وتهديداته بتدمير السد وأضافت أنه جرى وضع خطط بديلة للسيطرة عليه مشيرة إلى أن القوات ستتمكن من إتمام هذه المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت فلات إن دعم التحالف “أفضل بكثير” في المرحلة الأحدث.

وأشارت أيضا إلى أن موعد بدء الهجوم النهائي على الرقة قد يختلف قليلا عن الموعد المستهدف الذي سبق وأُعلن أنه أوائل أبريل نيسان قائلة “إجمالا الحملة على المدينة سوف تبدأ في نيسان (أبريل) وإن لم تكن في بداية الشهر فإنها ستكون في منتصفه”.

وتابعت قولها “أعتقد أنها سوف تطول عدة أشهر لأنها تتطلب منا السيطرة بشكل كامل على الطبقة أولا وتنظيم مخططات الحملة بشكل جيد وإخراج المدنيين من المدينة”.

وقالت فلات التي فقدت 20 من أفراد عائلتها حين نفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجوما انتحاريا في حفل زفاف في عام 2016 إن المتشددين هددوا بنسف السد إذا لم توقف قوات سوريا الديمقراطية الهجوم.

وأضافت “لدينا خطط بديلة لبدء عملية السيطرة على السد… و كان هناك تخوف من تدمير السد لأن مقاتلينا عثروا على عدد كبير من الألغام لذلك انسحبت قواتنا من داخل جسم السد حفاظا على سلامة السد”.

وقالت “إن كانت الظروف الجوية مساعدة وخططنا جيدا للعمل العسكري فالسيطرة ستكون خلال يومين أو ثلاثة”.

وقالت فلات “بالنسبة لمساعدة التحالف فهم يقدمون المساعدة الأرضية والجوية أيضا وفي هذه الحملة كانت المساعدة أفضل من المرات السابقة من تقديم أسلحة لم نكن نملكها”.

ومضت قائلة “هم يقدمون مساعدة أرضية كاستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومضادات للدروع والمدفعية”.

وأضافت “هم يتمركزون خلف قواتنا الموجودين في الخطوط الأمامية باثنين أو ثلاثة كيلومترات أي أنهم يقدمون دور الإسناد للمقاتلين في الخط الأمامي”.

ومضت قائلة “كما توجد غرفة عمليات استخباراتية مشتركة بيننا وبين التحالف الدولي نقوم فيها بتبادل المعلومات والتنسيق معا بخصوص عملية تحرير الرقة.”

وكانت فلات تدرس الأدب قبل 2011، وكانت دائما تحلم بالانضمام لكلية عسكرية وانضمت لوحدات حماية الشعب بمجرد تشكيلها.

وقالت “أنا نذرت نفسي لشعبي. بعد انتهاء الحرب هنا سأقاتل بأي مكان يتطلب وجودي من أجل شعبي”.(REUTERS)

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