قيادي في الجيش الحر : قوات النظام استعملت السلاح الكيماوي في معارك حماة

اتهم قائد في الجيش السوري الحر اليوم الجمعة، قوات النظام السوري بأنها استخدمت السلاح الكيماوي في الهجوم على قوات المعارضة في ريف حماة، ما ادى الى انسحاب الاخيرة يوم الجمعة من عدد من البلدات والقرى والمناطق التي سيطرت عليها بداية الاسبوع الماضي .

وقال ضابط في ”جيش العزة” التابع للجيش السوري الحر يوم الجمعة، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن قوات النظام :”استخدمت غازات الكلور والسارين والزومان إضافةً إلى غاز الـ(في اكس) الذي يؤدي إلى شلل الأعصاب، إضافة لانتهاج سياسية الأرض المحروقة، واستدعاء قوات كبيرة جداً شاركت في الهجوم بعد تعرض مواقع الثوار للقصف بالسلاح الكيماوي ابرزها قوات النمر وحركة النجباء العراقية قوات “الحرس الثوري” الإيراني من اللواء 47 في ريف حماة الجنوبي ومقاتلي حزب الله اللبناني”.

وأكد القائد العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له:” تكبدت الخميس عشرات القتلى حين وقعوا في كمين في قرية المجدل شمال غربي مدينة حماة “.

واستعادت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها يوم الجمعة، السيطرة على 16 بلدة وقرية في ريف حماة الشمالي، كانت فصائل المعارضة سيطرت عليها مؤخراً.

وقال مصدر عسكري نظامي للوكالة :ان ” قوات الجيش السوري والقوات الرديفة استعادت اليوم بلدات خطاب والشير والمجدل وقرية سوبين وزور جديد و تلة بيجو ورحبة خطاب “.(DPA)

عكس السير