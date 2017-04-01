كولومبيا : ” فارك ” تفرج عن عدد من المقاتلين الأطفال في اطار اتفاقية السلام مع الحكومة

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الجمعة، أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أطلقت سراح 41 طفلاً من أصل حوالى 50 طفلاً مجندين في صفوفها، وذلك قبيل موعد نهائي يعد جزءا من اتفاق السلام المبرم بينها وبين الحكومة.

وقالت (يونيسيف) في بيان، إنه تم الافراج عن 28 طفلا منذ شباط/فبراير الماضي بالإضافة إلى 13 طفلاً تم تسليمهم للسلطات عام 2016 ليصل عددهم إلى 41 طفلاً.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي شاركت في عملية التسليم في اثنين من “مناطق السلام” منزوعة السلاح إن المراهقين في صحة جيدة ووضعوا في مأوى مؤقت تديره (يونيسف).

وقال المسؤولة الكولومبية لحقوق الانسان بولا جافيريا إن حوالى 90% من القاصرين الذين يعتقد أنهم جزء من ميليشيات فارك تم الافراج عنهم قبل الموعد النهائي في أول نيسيان/أبريل لتحريرهم جميعاً.

إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشارت مؤخرا إلى أن الافراج الكامل عنهم قد يستغرق عدة أسابيع أخرى.

يذكر أن حركة فارك وقعت اتفاقية سلام مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس في 24 تشرين ثان/نوفمبر الماضي في بوجوتا، وذلك بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات في هافانا. (DPA)

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