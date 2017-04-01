كونتي : هازارد سعيد في تشلسي

أقر مدرب تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي #أنطونيو_كونتي، ضمنياً بالتقارير التي تحدثت عن اهتمام #ريال_مدريد بالتعاقد مع لاعبه #إيدن_هازارد، الذي تعافى من إصابة في ربلة الساق، ومن المنتظر مشاركته مع متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، أمام كريستال بالاس اليوم السبت.

ولعب هازارد دوراً بارزاً في تصدر تشيلسي للمسابقة بتسجيل 11 هدفاً، كما صنع 4 أهداف هذا الموسم، ما عزز اهتمام ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني بضم لاعب وسط منتخب بلجيكا.

وقال كونتي للصحافيين: “أنصح إيدن بمواصلة اللعب وعدم الالتفات لمثل هذه الأمور. نحن سعداء بوجوده معنا وهو كذلك”.

وأضاف: “الشائعات حول انتقاله إلى ريال مدرب جزء من اللعبة لتشتيت ذهن اللاعب”.

وغاب هازارد (26 عاماً) عن مباراة تشيلسي ضد ستوك سيتي هذا الشهر، وعن مواجهة بلجيكا ضد اليونان بتصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.

وتابع المدرب الإيطالي: “أنا واثق من استعداده للعب بشكل جيد جداً”. ( reuters )

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