لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

فاز #روميلو_لوكاكو مهاجم #إيفرتون، بجائزة أفضل لاعب في #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر مارس، بينما نال إيدي هاو مدرب بورنموث جائزة أفضل مدرب.

ويتصدر لوكاكو السباق لنيل جائزة الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفا. وسجل مهاجم بلجيكا أربعة أهداف في مارس حيث هز الشباك في الهزيمة 3-2 أمام مضيفه توتنهام، كما سجل وصنع هدفا في الفوز 3-صفر على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون. وأحرز ثنائية في انتصار 4-صفر على هال سيتي.

وقال لوكاكو الذي يعد أول لاعب في تاريخ إفرتون يصل إلى 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الممتاز بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز : “السعادة لا تسعني. تمنحني هذه الجائزة دفعة أخرى. ألعب جيدا حاليا كما يقدم الفريق عروضا طيبة جدا”.

وتحت قيادة هاو لم يهزم بورنموث في مارس حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة ليرتقي إلى المركز 11 في الترتيب مبتعدا بتسع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال هاو “تمنحني هذه الجائزة شعورا طيبا. كان شهرا مهما بالنسبة لنا. حصولنا على سبع نقاط في مسيرة بلا هزيمة تعني أن الأمور تسير بشكل جيد معنا حاليا”.

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