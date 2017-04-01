مذيع في تلفزيون بشار الأسد وصل إلى ألمانيا كلاجئ أواخر 2015 يجري مقابلة مع ميركل

أجرى “مذيع” في تلفزيون بشار الأسد، وصل إلى ألمانيا عام 2015 وحصل على حق اللجوء، مقابلة (المقابلة الأسبوعية المعروفة) مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ونصحت ميركل اللاجئين خلال المقابلة بالبقاء في المناطق الريفية لأنهم سيلقون اهتماماً أكبر مقارنة بالمدن الكبيرة، كما تحدثت عن قضية الاندماج وعن وضع اللاجئين في ألمانيا عموماً.

ويدعى المذيع الذي أجرى المقابلة مع ميركل “حمدي كسار”، وكان وصل إلى ألمانيا أواخر العام 2015.

وسبق لكسار أن قال في مقابلة مع صحيفة “صنداي مورنينغ هيرالد” الأسترالية، في كانون الأول الماضي، وفق الترجمة التي أوردها موقع “ديرتلغراف”، إنه فر من سوريا لتلقيه “تهديدات”، وزعم أنه كان يتلقى باستمرار اتصالات من تنظيم “داعش” في الرقة يدعونه فيها للانضمام إليهم (!).

كما زعم الكسار في تصريحاته للصحيفة أن الاتصال الأخير كان خطيراً لأنهم تحدثوا عن سيارته ومتى يذهب ويعود من العمل.

وأضاف للصحيفة أنه 4 من زملائه قتلوا، وأنه لم يكن لديه خيارات سوى البقاء ومحاولة النجاة، أو مغادرة دمشق.

وتظهر مقاطع منشورة من قبل التلفزيون النظامي على موقع يوتيوب، اطلع عليها عكس السير، أن الكسار ظل ممارساً لعمله حتى الشهر الثامن من عام 2015.

وفي مقطع مصور نشره الكسار عبر قناته في موقع يوتيوب، وندد فيه بهجوم برلين الإرهابي، قال “إننا هربنا من سوريا بسبب هؤلاء الإرهابيين”.

يذكر أن الكسار عمل مؤخراً كمتدرب مع تلفزيون RBB الألماني، بمدينة برلين.

عكس السير