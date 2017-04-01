منح جوازات سفر فلسطينية لعائلات سورية في غزة

قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم السبت منح جوازات سفر فلسطينية إلى عدد من العائلات السورية التي لجأت إلى قطاع غزة منذ عام 2012.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس القول في تصريح صحفي انه سيتم منح ثماني عائلات سورية وثلاثة أفراد سوريين آخرين جوازات سفر ومساعدات مالية موضحا انهم لجؤوا إلى غزة منذ نحو خمس سنوات نتيجة الأزمة الحالية في بلادهم.

وأكد أن “السوريين يقيمون في وطنهم الثاني فلسطين ونحن لم ننس وقفة الأشقاء السوريين مع اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة”.

وبدورها أعربت العائلات السورية المقيمة في قطاع غزة عن الشكر لاستجابة رئيس السلطة الفلسطينية لمناشداتها ما يعكس عمق الأواصر الأخوية بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وأوعز عباس للجهات المختصة بصرف مساعدات مالية طارئة وعاجلة للعائلات والأسر السورية وتوفير تأمين صحي لأفرادها وإصدار جوازات سفر فلسطينية لهم في حين أمر بضم أسماء هؤلاء اللاجئين السوريين إلى برنامج المساعدات النقدية بوزارة التنمية الاجتماعية.

وكانت العائلات السورية قدمت مناشدات عبر إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية خلال اتصالها مع أحد برامجها الصباحية نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها. (KUNA)

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