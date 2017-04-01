مورينيو ” نادم ” على معاملته لباستيان شفاينشتايغر

اعترف مدرب #مانشستر_يونايتد #جوزيه_مورينيو، بندمه لطريقة معاملته لباستيان شفاينشتايغر، معلنا أنه اعتذر للاعب الألماني قبل رحيله إلى شيكاغو فايرز هذا الشهر.

واعتذر المدرب البرتغالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل موقعة وست بروميتش، للاعب الوسط الألماني عن الطريقة التي تعامل بها معه بعد تسلمه الإشراف على الشياطين الحمر وقال “ندمت على ذلك، ولا مشكلة لدي بالاعتراف بذلك لأني أبلغته شخصيا. آخر شيء قلته له قبل رحيله.. لم أكن منصفا معك مرة واحدة، يجب أن أكون كذلك معك الآن”.

وطلب مورينيو من شفاينشتايغر، التدرب مع البدلاء في وقت سابق من الموسم الحالي، لكن المدرب البرتغالي غير رأيه، وأعاد اللاعب الفائز بكأس العالم للتشكيلة في أكتوبر الماضي.

اللاعب البالغ من العمر ٣٢ عاما انتقل إلى أميركا بداية هذا الأسبوع، بعد أن شارك في ٤ مواجهات تحت قيادة مورينيو وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وقدم النادي الأميركي عرضا للاعب الألماني لمدة موسم واحد، براتب أسبوعي 70 ألف جنيه إسترليني، ليكون واحدا من اللاعبين العشرة الأكثر دخلا في الدوري الأميركي.

وصرح المدرب البرتغالي أن شفاينشتايغر سيظل واحدا من اللاعبين الذين يشعر بالأسف لما قام به تجاههم.

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