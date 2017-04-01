ميشيل بلاتيني يشن هجوماً حاداً على ” فيفا ” و بلاتر

شن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (#يويفا)، الفرنسي #ميشيل_بلاتيني، في حوار صحافي هجوماً حاداً على الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ورئيسه السابق السويسري #جوزيف_بلاتر، وذلك إثر عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه.

وكانت لجنة القيم بفيفا أوقفت بلاتيني وبلاتر في 2015 ضمن التحقيقات الخاصة بمبلغ “مثير للشبهات” قيمته مليوني فرنك سويسري (مليوني دولار)، حوله بلاتر إلى بلاتيني في 2011، بداعي أنه نظير عمل أنجزه بلاتيني لفيفا قبلها بـ10 أعوام.

واضطر بلاتيني، الذي تمسك ببراءته واستأنف لتتقلص فترة الإيقاف إلى النصف، إلى الرحيل عن رئاسة يويفا بسبب القضية التي حرمته أيضاً من المنافسة على رئاسة فيفا خلفاً لبلاتر في العام الماضي.

وقال بلاتيني، في حوار أجرته معه صحيفة “لوموند” الفرنسية: “كانوا يبحثون عن شيء يضرونني به. دائماً ما كنت متمسكاً بأمل أن يقولوا الحقيقة، لكن هذا لم يحدث أبداً”.

وعن بلاتر، الذي كان يعتبره بلاتيني بمثابة المعلم بالنسبة له قبل أن تسوء العلاقة بينهما، قال بلاتيني: “إنه أكبر أناني رأيته في حياتي. دائماً ما كان يقول إنني آخر من سيسلخ رأسه”.

وذكرت “لوموند” أن بلاتيني يستأنف حالياً ضد الإيقاف، لدى المحكمة الاتحادية العليا السويسرية، وينتظر صدور القرار خلال أشهر قليلة، طبقاً لمحاميه. ( DPA )

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