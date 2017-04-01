نصر الحريري : نظام بشار الأسد الإرهابي رفض مناقشة الانتقال السياسي

قال رئيس وفد المعارضة في جنيف، نصر الحريري، إن “النظام الإرهابي” لبشار الأسد رفض مناقشة الانتقال السياسي خلال جولة محادثات بقيادة الأمم المتحدة وأضاف أن الأسد مجرم حرب ينبغي أن يتنحى باسم السلام.

وأضاف للصحفيين “النظام حتى هذه اللحظة يرفض مناقشة أي شيء ما عدا التمسك بخطابه الفارغ حول محاربة الإرهاب وهو أول من نسق وجذب الإرهاب إلى المنطقة في حين يستمر في استخدام الأسلحة واستهداف المدنيين والحصار والتجويع والأسلحة الكيماوية.”

وتابع قائلا “لا يمكن حدوث سلام بدون عدالة.”

وأضاف “لا ينبغي أن تكون المحاسبة على الجرائم بندا تفاوضيا… لن نهدأ حتى نضع مرتكبي الجرائم في سوريا أمام العدالة.”

وقال الحريري إنه يبحث عن شريك في المفاوضات يضع مصالح الشعب السوري أولا. (REUTERS)

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