نفت أنباء استقالته .. الأمم المتحدة تعلن تمديد مهام دي ميستورا

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تمديد ولاية عمل مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا “لحين الانتهاء من مهمته في جنيف”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وذكر “حق”، إن الأمين العام، مدد تفويض المبعوث دي ميستورا “على الأقل لحين الانتهاء مما يقوم بها حاليا في جنيف”.

ولم يحدد المتحدث الأممي، موعدا لانتهاء تفويض دي مستورا، إلا أنه أشار أن الأخير “يتمتع بثقة مطلقة من قبل الأمين العام (للأمم المتحدة)”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن دي ميستورا في جنيف انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات.

وقال في مؤتمر صحفي، إن المشاركين أعربوا عن استعدادهم لحضور جولة سادسة من المحادثات، على أن يكون موعدها مرهون بمشاورات سيجريها مع “غوتيريش” في نيويورك الأسبوع المقبل.

والثلاثاء الماضي، نفت الأمم المتحدة أنباء اعتزام دي ميستورا الاستقالة من منصبه.

يشار إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، أعلن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 11 يوليو/تموز 2014 تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان دي مستورا، مبعوثا دوليا إلى سوريا، خلفا للجزائري الأخضر الابراهيمي، الذي استقال من مهمته في مايو/أيار من نفس العام. (ANADOLU)

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