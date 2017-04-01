هيلاري كلينتون تنتقد ترامب لاقتراحه خفض ميزانية وزارة الخارجية

انتقدت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون الجمعة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاقتراحه خفض ميزانية وزارة الخارجية.

وقالت كلينتون امام بضع مئات من الطلاب في جامعة جورج تاون في واشنطن “بعض الاشارات التي تصل مقلقة للغاية”.

واضافت كلينتون التي تسلمت وزارة الخارجية بين عامي 2009 و2013 “ان اقتراحات هذه الادارة للحد من ميزانيات الصحة والتنمية الدولية والدبلوسية ستكون خطأ كبيرا لبلادنا”.

وكان ترامب اقترح خفض الموازنة بنسبة 28%، الا ان الكلمة الاخيرة تبقى للكونغرس.

كما اعلنت كلينتون من جهة ثانية ان اللاجئين “ليسوا دائما مشكلة الاخرين”.

وتابعت “ادعو هذه الحكومة الى مواصلة القيام بدور الزعامة للعمل من اجل السلام في العالم، لان العالم سيمضي قدما مع الولايات المتحدة او من دونها”.

واضافت كلينتون “وسط هذا العالم المعقد والمتشابك الذي هو عالمنا لا يمكن ان تكتفي باختيار موضوع او موضوعين (…) هل سننكفىء ام سنواصل اسماع صوتنا؟”.

وجاءت كلمتها بمناسبة تسليم جائزة تحمل اسمها، نالها اربعة كولومبيين شاركوا في اتفاق السلام التاريخي بينهم ثلاث نساء.

وهتف الطلاب باسمها طويلا وهم يصيحون “هيلاري، هيلاري”.

وبعد هزيمتها امام ترامب لم تبتعد كلينتون تماما عن النشاط العام. فزارت مسارح برودواي حيث لقيت استقبالا حارا، كما القت خطبا عدة كان آخرها الثلاثاء في سان فرانسيسكو خلال مؤتمر نسائي.

وقالت مازحة امام طلاب جامعة جورج تاون “لا يوجد مكان اخر افضله على هذا المكان، … الا البيت الابيض” قبل ان تنتقد غياب النساء عن ادارة ترامب. (AFP)

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