” وزير الحرب ” .. العراق يعلن مقتل الرجل الثاني في تنظيم ” داعش “

أعلن سلاح الجو العراقي السبت مقتل “الرجل الثاني” بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والذي يشغل منصب “وزير الحرب” بالإضافة إلى قياديين اثنين آخرين بقصف جوي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال سلاح الجو في بيان أورده التلفزيون الرسمي إنه “بناءاً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية (تابعة لوزارة الدفاع)، نفذت طائرات القوة الجوية ضربة دقيقة لمقر قادة (داعش) من العسكريين في قضاء القائم بمحافظة الأنبار”.

وأكد البيان أن “القصف تسبب بمقتل الرجل الثاني بتنظيم (داعش) بعد أبو بكر البغدادي، ويشغل منصب وزير الحرب بالتنظيم وهو إياد حامد الجميلي الملقب بأبو يحيى”.

وأضاف أن “من بين القتلى في الغارة الجوية الارهابي تركي الديلمي الملقب بأبو هاجر المسؤول العسكري لقضاء القائم، والارهابي سالم العجمي الملقب بأبو خطاب المسؤول الاداري للتنظيم في القضاء”.

وخسر تنظيم “داعش” مساحات واسعة من الأراضي سيطر عليها قبل أكثر من عامين، ويواجه منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي أكبر حملة عراقية لاستعادة الموصل، وهي آخر معاقل التنظيم الرئيسية في العراق.

وأمام خسارة تنظيم الدولة “داعش” مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرته، خسر قيادات بارزة على مدى الشهور الماضية منذ انطلاق معارك تحرير الموصل العام الماضي جراء القصف الجوي لمواقع المسلحين من قبل التحالف الدولي والطيران العراقي. (ANADOLU)

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