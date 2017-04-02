ألمانيا : التحقيق مع 4 جنود بتهمة الاتجار بالمخدرات

تحقق الشرطة الألمانية مع أربعة من جنود الجيش “بوندسفير” بولاية سكسونيا-أنهالت، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت إدارة الشرطة في شمال ولاية سكسونيا أنهالت، الجمعة، في ماجديبورج إن عمليات التفتيش التي أجريت في ثكنة الجيش بليتسلينغن وفي مقار سكن الجنود الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين والثانية والثلاثين أسفرت أول أمس الخميس عن ضبط 130 غراماً من الكوكايين وخمسة غرامات مادة كريستال ميث ومادة أوتنسيلين للاستهلاك والاتجار.

وينحدر الرجال الأربعة من مدن هاله وبرلين ومن مدينة نويبراندنبورغ التابعة لولاية ميكلنبورغ فوربومرن. وعثر على المخدرات بصورة رئيسية في مقار سكنى الجنود.

وأصدرت الشرطة أمراً بالقبض على جندي في الخامسة والعشرين من العمر، بينما أطلقت سراح اثنين آخرين بعد القبض عليهما.

وأصدر الادعاء العام قرار بالقبض على الجندي الرابع. واتخذت خطوات عقابية بحق الجنود الأربعة. (DPA)

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