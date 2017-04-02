ألمانيا : القبض على لاجئ سوري مختل عقلياً طعن رجلاً بسكين

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية يوم أمس السبت، إن الشرطة ألقت القبض على لاجئ سوري كان يحاول الفرار بعد أن طعن رجلاً بسكين في مدينة ريغنسبورغ جنوبي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي عندما كان الضحية (28 عاماً) يمشي في الشارع وفجأة هاجمه لاجئ السوري (23عاماً) من الخلف وطعنه بسكين يبلغ طولها عشرة سنتيمترات.

ولم تشر الصحيفة لجنسية الضحية لكنها ذكرت أن حياته لم تعد بخطر بعد نقله إلى المستشفى، وذكرت أن الشرطة ألقت القبض على المتهم السوري بمساعدة المارة، بالقرب من مكان وقوع الحادثة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم السوري مختل عقلياً، وقد أصدرت النيابة العامة أمر اعتقال بحقه، بتهمة محاولة القتل، وحولته إلى مشفى الأمراض العقلية.

عكس السير