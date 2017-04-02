ألمانيا : ” حزب البديل ” الشعبوي يواصل تراجعه في استطلاعات الرأي

رصد استطلاع حديث للرأي في ألمانيا تراجعا جديدا بشكل طفيف في تأييد المواطنين لحزب البديل من أجل ألمانيا “ايه اف دي” الشعبوي، المعارض للاتحاد الأوروبي واللاجئين والإسلام، والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو.

وجاء في استطلاع الرأي “زونتاغسترند” (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد “إمنيد” لقياس مؤشرات الرأي أسبوعيا لصالح صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية، ونشرته الصحيفة الأحد أن حزب البديل فقد نقطة مئوية ليتراجع إلى 8 بالمائة.

وبالمقابل استمر تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وللحزب الاشتراكي الديمقراطي على قدم المساواة، حيث بلغت نسبة تأييد كل منهما 33 بالمائة.

وأظهر الاستطلاع أن حزب الخضر تراجع أيضا إلى 7 بالمائة، فيما ارتفع تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر (معارضة) بمقدار نقطة ليصل إلى 6 بالمائة، ولكن تأييد المواطنين لحزب اليسار(معارضة) لم يختلف عن الأسبوع الماضي وبلغ 8 بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى منذ 11 آذار/ مارس الماضي، التي يتراجع فيها تأييد المواطنين في ألمانيا لحزب البديل إلى 8 بالمائة في الاستطلاع الأسبوعي لمعهد “إمنيد”. بعد أن كان حزب البديل مستمرا في تحقيق نسبة تتجاوز 10 بالمائة في هذا الاستطلاع منذ نهاية شهر كانون ثان/ يناير عام 2016 وحتى شباط/ فبراير عام 2017.

وتراجع حزب البديل بذلك إلى النسب التي كان يحققها في عام 2015 قبل أزمة اللاجئين، وجدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 2416 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 23 و29 آذار/ مارس الماضي.

ويعزى تراجع حزب البديل في استطلاعات الرأي إلى ترشح مارتن شولتس لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولترشحه أيضا لخوض المعركة الانتخابية على منصب المستشار خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. (DPA-DW)

عكس السير