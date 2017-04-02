اكتشاف نوع جديد من الـ ” تيرانوصورات ” في أمريكا

اكتشف علماء المتحجرات الأستراليون و الأمريكيون نوعا جديدا من #التيرانوصورات أطلقوا عليه Daspletosaurus horneri.

وقد تم العثور على عظام الحيوان في ولاية #مونتانا الأمريكية، وقال العلماء أن ارتفاع الديناصور بلغ 2.2 متر وطوله 9 أمتار، وكانت التيرانوصورات تقطن أراضي أمريكا الشمالية المعاصرة.

وكان الجزء الأمامي من رأس التيرانوصور مغطى بطبقة واقية من القشور الحساسة، وافترض العلماء أن تلك القشور كانت تساعد Daspletosaurus horneri في التعرف على الفرائس واصطيادها بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ، ونوهوا إلى أن وجه الديناصور يشبه وجه التمساح.

وأشار العلماء إلى أن التيرانوصور Daspletosaurus horneri كان يعيش في أواخر العصر الطباشيري (منذ حوالي 66 – 100 مليون عام).

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