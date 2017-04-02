الإمارات : إخماد حريق في أبراج قيد الإنشاء بدبي ( فيديو )

سيطر الدفاع المدني في #دبي، صباح اليوم الأحد، على حريق اندلع في أبراج “#فاونتين_فيوز” تحت الإنشاء في داون تاون دبي، وتقوم فرق الدفاع المدني بتبريد الموقع، حسب ما أعلن المكتب الإعلامي لإمارة دبي في دولة #الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي إن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع، ولا يوجد بلاغ عن اي إصابات حتى اللحظة.

وكانت شرطة دبي أغلقت بعض الشوارع القريبة من المنطقة التي اندلع فيها الحريق، ومنها “التقاطع رقم 7” المؤدي إلى برج خليفة، وقامت بتحويل حركة المرور للموظفين إلى “مواقف الأزياء” في مول دبي.

كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى بوليفارد محمد بن راشد وتقاطع السينما، وتم تحويل الشوارع إلى الشارع العلوي لتأمين سلامة مستخدمي الطرق.

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