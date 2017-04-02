التوتر الروسي الأوكراني يصل للفن .. و السبب مغنية مقعدة

هدد منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية “#يوروفيجن” بمنع #أوكرانيا من المشاركة في دوراتها المقبلة إذا لم تسمح للمرشحة الروسية بدخول البلاد والمشاركة في الحفل الذي تستضيفه هذا العام كييف.

ففي الأسبوع الماضي، قررت كييف منع المغنية الروسية المقعدة يوليا سامويلوفا البالغة من العمر27 عاما، من دخول أوكرانيا لثلاث سنوات لإقامتها حفلة في حزيران/يونيو 2015 في القرم بعد سنة على ضم #موسكو شبه الجزيرة الأوكرانية.

وقالت المسؤولة عن اتحاد الإذاعات الأوروبية انغريد دلتنر في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الأوكراني فلوديمير غرويسمان بتاريخ 22 اذار/مارس إن هذا القرار “غير مقبول”.

وحذرت رئيس الوزراء في الرسالة من أن ذلك سيؤدي إلى “منع أوكرانيا مستقبلا من المشاركة في مسابقات مقبلة” ، وأكد المكتب الإعلامي لـ يوروفيجن صحة الرسالة، وذلك في تصريح لقناة “دويتشي فيلي” الألمانية.

وأضافت دلتنر أنه في حال لم تلغ كييف هذا القرار “سيكون له بالتأكيد عواقب سلبية كبيرة على سمعة أوكرانيا دوليا كبلد أوروبي حديث وديمقراطي”. وتابعت “نشعر بالإحباط وبالغضب لاستغلال مسابقة هذا العام كوسيلة للمواجهة المستمرة بين اتحاد روسيا وأوكرانيا”.

ورفضت قناة روسيا الأولى الخميس اقتراحا ليوروفيجن يقضي بمشاركة سامويلوفا في المسابقة عبر الأقمار الصناعية. وقالت القناة الروسية: “نجد الاقتراح غريبا وهو مرفوض لأنه يتناقض تماما مع جوهر المسابقة”.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 ولتورطها في النزاع الدائر بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وتستضيف كييف مسابقة يوروفيجن في 13 أيار/مايو. ( AFP )

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