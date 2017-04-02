الجيش الحر يسيطر على حوالي 2500 كيلو متر مربع من المناطق الصحراوية في ريفي دمشق و السويداء

تمكنت قوات الجيش السوري الحر، من تحرير نحو ألفين و500 كلم من المناطق الصحراوية بريفي محافظتي ريف دمشق والسويداء جنوبي سوريا، وتطهيرها من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” خلال الأسبوع الماضي.

وقال أحد قادة “جيش أسود الشرقية” التابع للجيش السوري الحر، السبت، إن القوات التابعة لفصيله وقوات “الشهيد أحمد العبدو” (فصيل يتبع الجيش السوري الحر)، شنا هجومًا مشتركًا على مواقع داعش، في منطقة القلمون بريف دمشق.

وأضاف المصدر لوكالة أنباء الأناضول، مفضلًا عدم اسمه اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، أن “القوات المشاركة في الهجوم سيطرت على طرق رئيسية واستراتيجية كانت بيد تنظيم داعش الإرهابي”.

وأوضح أن “فصائل مثل مغاوير الجيش الثوري، وجيش الإسلام، وشهداء القريتين، وأحرار العشائر، تشارك في العملية التي تستهدف معاقل داعش في محافظتي ريف دمشق والسويداء (جنوب)”.

عكس السير