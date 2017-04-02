الرعب الذي تسبب به جيش بشار يلاحق السوريين حيث ذهبوا .. لاجئون يختبئون تحت الطاولة بسبب ضجيج طائرات حربية في هولندا !

تسببت طائرات حربية، بذعر للاجئين، في درس للغة، بمدينة دوكوم بمقاطعة فريسلاند شمالي هولندا.

صحيفة “ليوفاردر كورانت” الهولندية قالت، يوم أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن تدريباً للطائرات الحربية، الأسبوع الماضي، انطلاقاً من قاعدة مدينة ليوفاردن تسبب بضجيج في شمال مقاطعة فريسلاند.

وخلال درس للغة يحضره لاجئون سوريون، مرت إحدى الطائرات فوق البناء، ما دفع أحدهم للاختباء تحت الطاولة، فيما انكمش آخرون من التوتر، بحسب الصحيفة.

وقال يوكو آيسن، أحد المسؤولين عن تنظيم دروس اللغة للاجئين، للصحيفة: “لم نتوقع حدوث ذلك .. وخلال الدرس تم مناقشة ذلك وشرح أسباب هذا التدريب”.

ولم يسبق أن حدث هذا الأمر في مقاطعة فريسلاند، بحسب آيسن، وقال: “سنقوم بدءاً من اليوم بالتوضيح المسبق قبل أية تدريبات مشابهة”.

وأضاف أن مدرسي اللغة يدركون جيداً الحساسيات التي تنشأ عند الطلاب، و “في هذا الوقت ندرك أننا نتعامل مع أناس من ثقافات أخرى”.

الجدير بالذكر أن الطائرات الحربية في قاعدة ليوفاردن، سبق لها وأن شاركت في القصف الذي تقوده أمريكا (التحالف الدولي)، في سوريا.

عكس السير