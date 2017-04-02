العلم يكشف حقيقة الفيتامينات و المكملات الغذائية

أخفقت أبحاث ودراسات، أجريت على مدى عقود، في التوصل إلى أدلة حقيقية ومقنعة تثبت أن #الفيتامينات و المكملات الغذائية تعود بالنفع على صحة وجسم الإنسان.

يأتي هذا بعدما خرجت، في السنوات الأخيرة، مجموعة من الحبوب والمساحيق إلى الوجود، تعد بتقوية صحة الإنسان ومساعدة الجسم على استعادة العافية وأداء الوظائف بشكل عادي.

ومن بين هذه الحبوب نجد “Ritual”، التي يزعم منتجوها أنها تغذي الجسم وتعطيه القوة، بيد أن دراسات وجدت أن الفيتامينات الموجودة فيها لا تختلف عن الفيتامينات التقليدية الموجودة في الخضراوات.

وتقول الدراسات التي أوردها موقع “بيزنس إنسايدر” إن الإنسان ليس في الحاجة إلى الفيتامينات الموجودة في هذه الحبوب ليكون بصحة جيدة، مضيفة أن الجسم يحتاج ببساطة للعناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة التي نأكلها.

وجاء في الدراسة “اسألوا أي اختصاصي في التغذية أو أي خبير في الصحة وسينصحكم بتناول الأطعمة الصحية والحقيقية مثل الفواكه والخضر، والابتعاد بصفة نهائية عن الأطعمة المصنعة والمشروعات السكرية والمكملات الغذائية”.

وتابعت “هناك سبب آخر يجعلكم تبتعدون عن المكملات الغذائية، وهو زيادة خطر الإصابة بمرض حصى الكلى أو ببعض أنواع السرطان”.

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